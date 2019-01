© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Sgarbi non lascerà Perugia durante il mercato invernale. Il difensore, ancora non ha avuto la possibilità di esordire ma non ha intenzione di cambiare casacca a gennaio, anche perché è considerato incedibile dalla società umbra che ha investito nel mercato estivo una cifra considerevole per assicurarsi le prestazione del ex centrale del Sud Tirol. Alessandro Nesta confida in lui, con la possibilità di vederlo presto in campo, come confermato dallo stesso tecnico nelle scorse settimane ricordando che è stato uno dei migliori centrali dello scorso campionato di serie C.