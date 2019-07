TMW - Perugia, si valuta il tesseramento di Stojkovic

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Perugia sta valutando di tesserare il talento italoserbo Dennis Stojkovic, difensore classe 2002 prodotto del settore giovanile dell'Olimpia Lubiana, che in questi giorni è in ritiro con gli umbri. Il giocatore in questi primi allenamenti sta impressionando lo staff tecnico del Grifone.