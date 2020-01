Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ore di attesa per capire se il Pescara affonderà il colpo su Federico Melchiorri. Gli abruzzesi sono in cerca di un rinforzo nel settore offensivo e lavorano da giorni al ritorno dell'attaccante: il Perugia, però, aspetta il rilancio per aprire alla cessione.