tmw Pescara, doppio colpo dalla Serie A. Arrivano Bocchetti e Vokic

Il Pescara è a un passo da un doppio colpo in entrata. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in difesa è prossimo l'arrivo di Salvatore Bocchetti, classe ‘86 dell’Hellas Verona e cugino del direttore sportivo abruzzese Antonio Bocchetti, ma anche a centrocampo si punta al nome dalla A: vicino l'accordo con il Benevento per l'approdo in biancazzurro di Dejan Vokic.