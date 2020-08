tmw Pescara, Galano cedibile solo di fronte a maxi offerta. Tre club si sono già mossi

vedi letture

Cristian Galano è uno dei leader del Pescara e anche la complicata stagione vissuta dal Delfino non ne ha scalfito l'importanza. Per questo l'intenzione del club è quella di trattenerlo a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. Sul giocatore però non mancano le società interessate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per Galano, infatti, si sono già mosse Monza, Spezia e Frosinone.