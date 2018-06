TMW - Pescara, il Sassuolo stringe per Carillo: le ultime

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Potrebbero esserci novità imminenti circa il futuro di Luigi Carillo, centrale difensivo classe '96 protagonista di una buona stagione col Pisa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a provare a stringere proprio in questi ultimi giorni è il Sassuolo, club che aveva già chiesto informazioni nei mesi scorsi unitamente a Genoa e Torino. Carillo, di proprietà del Pescara, ha totalizzato coi nerazzurri 18 presenze andando anche in rete nella gara casalinga persa con l'Arezzo (2-3). Ora la possibilità per il mancino partenopeo di compiere un ulteriore salto di qualità, dopo sei mesi a buon livello disputati lo scorso anno a Pagani ed una stagione a Pisa di crescita e prestazioni positive che hanno attirato le attenzioni di club di categoria superiore.