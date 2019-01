TMW - Pescara, incontro milanese con l'entourage di Ciciretti

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Amato Ciciretti sembra vicino al secondo addio alla Serie A, ancora una volta a gennaio, per sposare la causa di una concorrente per la promozione in massima serie come il Pescara. Visto l'infruttuoso secondo prestito al Parma il fantasista del Napoli potrebbe spostarsi in Abruzzo, con la dirigenza biancoazzurra che in serata ha incontrato il suo agente per sondare la sua disponibilità ad un trasferimento all'Adriatico.