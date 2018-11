TMW - Pescara, la Roma pensa alla recompra di Frattesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora una ottima prestazione per Davide Frattesi in Pescara Ascoli. Diversi gli osservatori che hanno attenzionato il centrocampista bianconero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione La Roma starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di far valere il diritto di recompera sul Sassuolo con l’intento di anticipare la concorrenza.