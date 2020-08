tmw Pescara, Masciangelo: "Penalizzati dai tanti infortuni. Persa la spregiudicatezza"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il terzino del Pescara Edoardo Masciangelo ha parlato non solo della sfida playout e del rigore decisivo, ma anche di quello che è stata la stagione del Delfino: "Per esserci giocati la salvezza all’ultimo, qualcosa non è andato. Probabilmente quando le situazioni non girano e si arriva in fondo con sempre lo spettro dei playout, si perde spregiudicatezza, anche inconsciamente, e viene più difficile centrare risultati. Forse è stato questo a penalizzarci maggiormente, la B non è un campionato semplice, men che mai questo anno, con la classifica che è sempre stata cortissima: bastava una partita per mandarti su o giù. A questo poi è da aggiungere che siamo stati falcidiati da infortuni: in molti momenti importanti, in gare importanti, abbiamo dovuto fare a meno di elementi preziosi per noi. Le assenza incidono nel computo di una stagione, soprattutto se gli infortuni sono lunghi, come nel nostro caso”.