Poltrone girevoli in Serie B. Un’idea del Pescara sarebbe il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera, autore principale delle ultime stagioni importanti della squadra calabrese. A fine stagione sarà tempo di cambiamento per tante società in Serie B. E il Pescara studia Trinchera, a cui pensa anche il Verona...