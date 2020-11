tmw Pescara, Oddo: "Buona prestazione e siamo stati danneggiati dall'arbitraggio"

Sesta sconfitta in otto gare giocate per il Pescara, 2-0 subito al Mazza contro la Spal. Ha commentato così la sconfitta il tecnico Massimo Oddo in conferenza stampa. "Siamo rimasti senza punte centrali ma stiamo vivendo questa situazione da inizio anno, è una cosa che si verifica sempre e cercheremo altre soluzioni perché non ci sono alternative. Nel primo tempo siamo stati un po' troppo bassi e non riuscivamo a salire molto dove nel secondo abbiamo fatto meglio, a mio avviso abbiamo fatto una discreta partita contro una squadra forte che viene da due anni di Serie A. Le problematiche di questa gara si sapevano, i ragazzi hanno fatto una buona partita e siamo stati danneggiati dall'arbitraggio perché nel primo tempo c'era un rigore netto per noi. Abbiamo sicuramente sofferto il possesso palla della Spal senza correre grossi pericoli".

Il Pescara è mancato nella fase offensiva, c'è un motivo particolare?

"No, le caratteristiche dell'attaccante che c'era oggi erano diverse ed ogni partita ha una storia a sé. Oggi abbiamo fatto fatica a trovare gli uomini davanti, rispetto alle altre gare i due trequartisti erano un po' sotto tono. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio sul piano del gioco".