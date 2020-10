tmw Pescara, per la difesa spunta Rossettini. Trattativa in corso col Lecce

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Pescara è al lavoro per portare in Abruzzo il centrale difensivo Luca Rossettini, classe '85, attualmente in forza al Lecce. I due club stanno trattando in queste ore per trovare l'accordo.