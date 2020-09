tmw Pescara, per la porta arriva Del Favero in prestito con diritto dalla Juventus

vedi letture

Dopo l'esperienza in Serie C con il Piacenza per Mattia Del Favero, portiere classe 1998 di proprietà della Juventus, è arrivato il momento del salto di categoria. Stando a quanto appreso dalla redazione di TMW l'estremo difensore fiorentino nella prossima stagione militerà nel Pescara. Operazione ultimata dalle due società in prestito con diritto di riscatto a favore degli abruzzesi.