TMW - Pietro Accardi: "Empoli grande palestra per crescere. Grato a Corsi"

© foto di Federico Gaetano

Pietro Accardi, una carriera in crescendo al fianco di Marcello Carli. Il dirigente palermitano, che di strada ne ha fatta davvero tanta negli ultimi anni, attualmente è uno dei ds più promettenti nel panorama del calcio italiano, ma non intende porsi alcun limite. “A Empoli già da calciatore penso di essermi fatto apprezzare soprattutto come uomo. Mi ritengo molto fortunato di poter lavorare per un presidente come Fabrizio Corsi, per me è un onore oltre che una palestra. Andreazzoli per quanto mi riguarda è un grandissimo tecnico, abile nel valorizzare i giovani talenti. Non conosco le dinamiche del Genoa, ma so che con il giusto tempo può portare i risultati sperati, chiaramente però bisogna esserci dentro per capire un po’ le dinamiche. Il fallimento del Palermo è una pagina molto triste, per tutti non solo per i palermitani, noi come Empoli Calcio abbiamo deciso di prendere dei grandi giocatori del Palermo, per provare a risalire il prima possibile in Serie A".