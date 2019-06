© foto di Luca Rea/LR Press

Gaetano Masucci resta un punto fermo del Pisa: l'attaccante classe '84 è approdato in nerazzurro nel corso della stagione 2016-17 ed è diventato via via uno dei protagonisti. L'anno passato è stato uno degli artefici della promozione in B dei nerazzurri e adesso sta per rinnovare il suo contratto fino al 2022.