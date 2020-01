© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Può considerarsi conclusa l'avventura al Pisa dell'attaccante classe '98 Raul Asencio. Utilizzato per meno di 100 minuti tra Serie B e Coppa Italia da mister D'Angelo, Asencio tornerà al Genoa (club proprietario del cartellino) per poi scegliere e ponderare con attenzione la sua nuova destinazione in vista della seconda parte di stagione.

Negli ultimi giorni, hanno chiesto informazioni su di lui quattro club: Cremonese, Pordenone, Empoli e Cittadella.