TMW - Pisa, Asencio verso il ritorno al Genoa

E' destinata a terminare anzitempo l'esperienza al Pisa di Raul Asencio. L'attaccante di proprietà del Genoa, potrebbe infatti far ritorno alla casa madre, che, per prima cosa, dovrà valutare la sua condizione fisica (una tendinopatia lo sta tediando da diverso tempo), poi decide il da farsi.

A ogni modo, a Pisa continuerebbe a rimanere ai margini, come recentemente dichiarato dal tecnico D’Angelo (“Ha avuto tanti piccoli problemini che non gli hanno permesso di allenarsi con continuità, poi non è entrato nella logica giusta. Ho preferito metterlo da parte e sarà così fino alla fine della stagione”), e appare quindi superflua la sua permanenza in Toscana: in primis per il giocatore stesso, che, una volta ristabilito, potrebbe trovare minutaggio altrove, poi per la società, che avrebbe uno slot occupato senza il reale utilizzo del ragazzo.