tmw Pisa, D'Angelo: "Limitato bene il Pescara, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo"

Al termine del match vinto per 2-1 sul Pescara, il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha parlato in conferenza stampa: "Avevamo preso un gol all'89' e fatico a dare responsabilità a qualcuno della squadra perchè è stato bravissimo Clemenza che ha fatto un grandissimo gol. La squadra ha ceduto di poter segnare un'altra volta. L'errore è stato forse quello di non gestire benissimo la superiorità perchè è vero che il Pescara non è mai stato pericoloso durante tutta la gara può sempre capitare di prendere gol o su una mischia, o su un calcio piazzato, o su un'azione o su un colpo balistico di grande bravura di un singolo. La squadra ha meritato perchè il Pescara è una delle formazione offensivamente migliore e noi oggi li abbiamo limitati bene".

Il Pisa è ripartito dalla gara di Salerno?

"Abbiamo fatto bene e devo dire che anche il Pescara ha giocato una buona partita. Tenendo conto della situazione, i ritmi sono stati buoni. Se c'è un appunto da fare alla squadra è che dovevamo cercare il raddoppio con più insistenza".

I cambi hanno dato il giusto apporto?

"Abbiamo detto che abbiamo una rosa di bravi giocatori. Chi è entrato ha fatto bene".

Che campionato si sta delineando?

"Mancano troppe gare. Il campionato di B è un campionato dove in ogni partita, può sembrare una frase fatta, ci sono delle difficoltà".

Cosa ti è piaciuto di più?

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo giocando bene in ampiezza. Abbiamo fatto un gol di quelli che ci capitano spesso: una bellissima azione e un buon posizionamento in area. Ci sono state varie cose positive ma se devo dirne una abbiamo dato dimostrazione di una buonissima solidità".

Lisi ammonito sarà squalificato.

"Avevamo diversi diffidati fra cui Lisi. Sicuramente giocherà qualcun altro e credo si farà trovare nella maniera giusta".

Quanto avresti scommesso sul 2-1 dopo il pareggio di Clemenza?

"Obiettivamente non molto. Sono sincero. La squadra era anche abbattuta però abbiamo avuto l'azione con Gucher e poi l'azione del gol. In due minuti minuti ci siamo riproposti in azione pericolose. Vuol dire che la squadra sta bene dal punto di vista atletico".