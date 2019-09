TMW - Pisa, D'Angelo: "Vittoria importante contro squadra ben organizzata"

Vittoria importante per il Pisa, in trasferta, per 2-0 contro la Juve Stabia, grazie ai goal di Gucher e Marconi. Il tecnico D'Angelo, espulso a dieci minuti dal termine della gara, commenta così : "È stata una partita complicata. La Juve Stabia è una squadra organizzata e conoscevamo la spinta del Menti. Dopo il vantaggio siamo saliti di livello e potevamo già raddoppiare nel primo tempo. Secondo tempo più equilibrato, ma avevamo la partita in pugno. Quando siamo rimasti in dieci, abbiamo rimesso in discussione la gara. Il nostro obiettivo? Pisa è un nome importantissimo, ma siamo una neo promossa e ci sono tanti debuttanti in B, compreso me, quindi l'obiettivo è raggiungere la salvezza. L'espulsione? Ho protestato ingenuamente e con troppa enfasi, ho avuto un doppio giallo. Aveva ragione l'arbitro".