© foto di Federico Gaetano

Per puntare in alto in Serie C occorre affidarsi all'esperienza. Soprattutto sul fronte offensivo. Ecco perché Arezzo e Robur Siena, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, hanno messo nel mirino un elemento come Umberto Eusepi. L'attaccante classe 1989 è rientrato al Pisa dopo la stagione vissuta in prestito al Novara potrebbe dunque salutare nuovamente la piazza nerazurra durante questa sessione di mercato.