Fonte: Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Pisa non molla Vincenzo Millico, che da giorni ha dato la propria preferenza ai toscani ma che Cairo non si è ancora deciso a sbloccare la trattativa e quindi i nerazzurri stanno valutando la possibilità di buttarsi su altro profilo visto che non hanno intenzione di aspettare fino all'ultimo minuto per il giocatore del Toro.