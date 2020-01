Era già noto che Nicolas Izzillo e Davide Di Quinzio avrebbero salutato Pisa, ma le destinazioni erano ancora da valutare, viste le tante pretendenti per i due giocatori nerazzurri. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, per Di Quinzio l'avrebbe spuntata l'Alessandria, mentre per Nicolas Izzillo, che era prossimo all'Olbia prima che in Sardegna arrivasse Giandonato, ci sarebbe stato lo scatto decisivo della Sambenedettese, che si è assicurata il classe '94 in prestito.

Per Di Quinzio, invece, addio a titolo definitivo.