TMW - Pisa, Izzillo verso la Serie C: ci sono Olbia, Piacenza e SudTirol

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Prova il nuovo affondo, come fu in estate, l'Olbia, che nel mirino ha sempre Nicolas Izzillo. Come raccolto da TMW, il centrocampista è in uscita dal Pisa, e già in estate fu vicino al club sardo, che starebbe formulando una nuova proposta da fare ai toscani; monitorando però le concorrenti. Il classe '94, infatti, piace anche a Piacenza e SudTirol.