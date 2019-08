Operazione in uscita per il Pisa. Alberto Masi è vicino alla Pro Vercelli, contatti in corso e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. Dopo l’uscita di Masi i toscani si concentreranno sull’arrivo di un difensore: Minelli del Parma (favorito) e Riccardi del Lecce le piste più calde.

