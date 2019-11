Bandiera della Reggiana, Paolo Rozzio è stato lanciato nel professionismo dal Pisa, la squadra che lo ha consacrato al calcio "dei grandi". E che, a distanza, segue ancora, come ha confermato nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW: "Purtroppo io lasciai quando riuscimmo a centrare la B, poi mi è dispiaciuto vedere che le cose non sono andate nel verso sperato, ma ora la squadra ha la possibilità di mantenere quello che ha conquistato, e sono certo lotteranno fino alla fine. Il campionato è duro, ma Pisa sa reggere gli urti. Per me è una seconda casa, li sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come uomo".