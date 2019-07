© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attaccante in arrivo per il Pisa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club nerazzurro, fresco di promozione in Serie B, starebbe vicino alla fumata bianca per l'approdo alla corte di Luca D'Angelo di Raul Asencio, attaccante classe 1998 del Genoa. Il giocatore nelle ultime due stagioni ha militato già in cadetteria con le maglie di Avellino e Benevento.