tmw Pisa, tre profili per il centrocampo: tra loro anche Crociata del Crotone

vedi letture

Un innesto per il Pisa arriverà probabilmente a centrocampo. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club è già attivo sul mercato, e sta monitorando alcuni profili che andrebbero a irrobustire la linea mediana nerazzurra: piace Fabio Maistro, ora al Pescara ma di proprietà della Lazio, così come Giovanni Crociata del Crotone. Ma attenzione, non è da escludere la pista che porta a Michele Cavion: con l'Ascoli in fase di rivoluzione, potrebbe esser più che un'idea.