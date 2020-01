Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pisa attivissimo sul mercato. I nerazzurri, secondo quanto raccolto da TMW, sono molto vicini a chiudere per Danilo Soddimo, centrocampista della Cremonese da tempo nel mirino dei toscani. Che per l'attacco continuano a puntare Ettore Gliozzi, centravanti attualmente in prestito dal Sassuolo al Monza. Per l'attacco, piace anche Luca Vido, nel mirino pure del Pescara: il giovane scuola Milan è però considerato incedibile dal Crotone. In porta, intanto, arriva Vladan Dekic, estremo difensore classe '99 dell'Inter primavera, prelevato a titolo definitivo. In uscita si registra il tentativo della Cremonese per Francesco Lisi.