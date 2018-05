TMW - Playoff Serie B, si va verso il rinvio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Playoff di serie B verso il rinvio. La decisione finale verrà presa domani, ma probabilmente le partite decisive per decretare chi verrà promosso in Serie A slitteranno di qualche giorno. Possibile che le prime partite - quella del Bari contro il Cittadella e quella del Venezia contro il Perugia - si giochino intorno al 3 giugno. Con conseguente rinvio di una settimana anche per le altre squadre chiamate in causa (Palermo e Frosinone). Caos Serie B, domani giornata decisiva. Ma la decisione sembra già presa...