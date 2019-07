Fonte: Dennis Magrì

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'ufficialità dello svincolo dalla FIGC dei calciatori delle società non iscritte ai campionati professionistici per la prossima stagione è partita la caccia ai migliori da parte degli altri club. Fra questi c'è Alberto Gerbo, centrocampista liberatosi dal Foggia, per il quale si sono mosse Venezia, Salernitana, Livorno, Frosinone, Catania e Padova. Da capire quale sarà la proposta migliore per il giocatore che punta, primariamente, a rimanere in Serie B.