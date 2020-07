tmw Pontedera, presentati i nuovi soci del club. Gradassi: "Faremo cose importanti"

Si è svolta quest'oggi, presso lo stadio "Mannucci", la conferenza stampa di presentazione della nuova compagine societaria del Pontedera: presente anche l'amministrazione comunale, con il sindaco che ha fatto gli onori di casa dopo un ringraziamento alla proprietà uscente e ha comunicato che a ora l'acquisizione delle quote ammonta al 75%, con un 25% che rimane alla città ma che potrebbe essere a breve rilevato da altri importanti imprenditori.

Presentati poi i nuovi soci: Piero Gradassi, Vito Consoloni, Paolo Pastacaldi, Simone Di Bella e Marcello Pantani (ai quali potrebbe poi aggiungersi Stefano Lucchesi).

Prende poi parola Gradassi, nominato presidente: "Devo rimettermi in gioco con questo nuovo ruolo, ma mi impegnerò e ce la metterò tutta per fare al meglio ed essere più presente possibile. Ci vorrà tempo, ma riusciremo a fare cose importanti: la volontà di fare più dell'anno scorso ce la mettiamo, e in questo conteremo molto su Paolo Giovannini. Sarà poi necessario anche l'aiuto dei tifosi".

Gli fa eco Pastacaldi: "Ho cercato di creare, già cinque anni fa, un percorso col settore giovanile che non c'era, ringrazio la famiglia Pantani di questo, e spero adesso di consolidare ulteriormente la realtà giovanile a quella della prima squadra. Darò il mio contributo, sono convinto che anche il lavoro del settore giovanile porterà i suoi frutti, con magari alcuni innesti alla prima squadra. Chiaramente quando il nostro esperto Giovannini lo riterrà opportuno: siamo pronti e carichi" Sulla stessa linea Pantani, che conferma di voler mantenere vivo - con ulteriore crescita - il percorso di una società definita dagli stessi "modello".

Il legame di continuità è dato da Di Bella: "Quando i vecchi soci hanno lasciato ho avuto momenti di crisi, mi sentivo solo, ma i tanti attestati di stima mi hanno convinto a proseguire. Spero si ricucia presto il rapporto con la tifoseria, noi come club siamo solo custodi di una squadra che è della città e della tifoseria, faremo il meglio che possiamo per far crescere quanto finora è stato fatto. Custodiamo un patrimonio e vogliamo farlo al meglio".

Chiude Giovannini: "Siamo felici della ripartenza, l'abbandono della vecchia società aveva creato un po' di disagio, ma non potevamo disperdere quanto fatto in questi otto anni, io per altro avevo già dato durature il lockdown la disponibilità a rimanere. Abbiamo dimostrato che con i bilanci sani riuscivamo a programmare la stagione successiva, vogliamo continuare così perché le cose che vanno bene devono avere seguito".

Annunciato, infine, che la squadra femminile, guidata da Renzo Ulivieri e approdata in Serie B, giocherà le partite proprio al "Mannucci".