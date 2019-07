TMW - Pordenone, chiuse le trattative per Pobega e Strizzolo: oggi le visite

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Doppio colpo di mercato per il Pordenone. Definite le trattative per Tommaso Pobega dal Milan in prestito e per Luca Strizzolo che arriva a titolo temporaneo dalla Cremonese. Per entrambi, oggi, le visite mediche. Il Pordenone si rinforza, ecco Pobega e Strizzolo...