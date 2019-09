TMW - Pordenone, Di Gregorio: "Emozionante il boato della Dacia Arena"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una parata nel momento clou del match contro lo Spezia, che ha permesso al Pordenone di stare a galla e invertire poi la rotta, centrando tre punti che sono stati fondamentali: questo, in brevissima sintesi, il racconto dell'esordio di Michele Di Gregorio tra i pali della truppa friulana. E In Serie B. Di questo, proprio il talento scuola Inter ha parlato: "Sono molto felice, ho dato una forza in più per affrontare poi il restante parte di match, e sono contento che fino a quel momento non fossi stato chiamato in causa. Dopo, con quella palla venuta fuori dalla mischia, mi è istintivamente venuto di chiudere lo specchio a Capadrossi, la parata è stata per fortuna un gran contributo alla squadra: ho sentito il boato del pubblico, come fosse stato un gol, un'emozione grande che ancora ho in mente. Credo di aver fatto una buona gara, abbiamo comunque già guardato qualcosa da curare nei dettagli, si può e si deve migliorare".

Un pensiero poi al suo collega infortunato: "Bindi? E' stata la prima persona che mi ha accolto nel nuovo gruppo che andava a trovare, siamo stati anche in camera insieme, e mi dispiace molto per l'infortunio. Spero si rimetta presto".

Nota conclusiva sul Livorno: "Andiamo a giocare una gara difficile, loro sono a 0 punti e avranno voglia di riscatto, ma noi abbiamo delle consapevolezze acquisite in queste tre gare e anche la voglia di migliorare quello che c'è da correggere".