© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grande colpo per l’attacco del neopromosso Pordenone in Serie B è Pietro Iemmello, centravanti classe ‘92 del Foggia dove in questa stagione ha segnato sette reti in 27 presenze nonostante abbia saltato la prima parte di stagione per un problema al ginocchio. Il giocatore è tornato nella piazza pugliese in estate in prestito con diritto di riscatto dal Benevento e non sa ancora quale sarà il suo futuro vista la situazione del Foggia (oggi si saprà se giocherà o meno i play out di Serie B).

Un interesse confermato anche dall’uomo mercato dei neroverdi Matteo Lovisa anche se l’affare potrà decollare solamente dopo che il Foggia, e di conseguenza Iemmello, conoscerà il proprio destino. Fra un rinnovo e l’altro intanto il Pordenone non perde di vista il centravanti pronto ad accelerare appena ne avrà l’occasione.