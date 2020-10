tmw Pordenone, occhi su Zammarini del Pisa. Ma le contropartite non convincono

Il Pordenone sarebbe al lavoro con il Pisa per riportare in Friuli il centrocampista Roberto Zammarini, classe '96. I neroverdi però vogliono inserire nell'operazione uno fra Luca Tremolada e Lucas Chiaretti - entrambi in uscita dal club - profili che però non interessano al club toscano. In queste ultime ore quindi, come raccolto dalla nostra redazione, si cercherà una soluzione alternativa che soddisfi tutte le parti in causa.