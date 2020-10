tmw Pordenone, per la porta si avvicina Moschin della Pro Vercelli

Nome nuovo per la porta del Pordenone. Si tratta di Simone Moschin, classe ‘96, in forza alla Pro Vercelli in Serie C e in passato nel mirino di Bari e Livorno. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club friulano sarebbe vicino a chiudere la trattativa coi piemontesi per il suo arrivo.