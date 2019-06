TMW - Pordenone, pronto un rinnovo biennale per Semenzato

Fonte: Sebastian Donzella

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In casa Pordenone è tutto pronto per un altro rinnovo di contratto di uno dei protagonisti della storica promozione in Serie B. Si tratta di Daniel Semenzato, esterno mancino classe ‘87 autore di 39 partite (con due reti) nell’ultima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore è in procinto di firmare un contratto per i prossimi due anni coi neroverdi.