Pordenone a caccia di un rinforzo per giocarsi la promozione in Serie A. Forte pressing per Ignacio Lores Varela, esterno offensivo classe 91 fresco di vittoria del campionato, da protagonista, con il Penarol. Attualmente svincolato, è il rinforzo ideale individuato dal Pordenone per fare il salto di qualità. Contatti in corso. Lores Varela può tornare in Italia, il Pordenone ci prova...