Fonte: Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Pordenone ha chiuso per l’arrivo di Adam Chrzanowski, difensore classe ‘99, dal Lechia Gdansk. Il centrale, con un passato nelle giovanili della Fiorentina, martedì sbarcherà in Italia per definire gli ultimi dettagli con il club friulano.