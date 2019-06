TMW - Pordenone, Vogliacco sarà acquistato a titolo definitivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro del difensore centrale Alessandro Vogliacco, classe '98, sarà ancora al Pordenone che punta forte su di lui per la prossima stagione di Serie B. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club friulano acquisterà a titolo definitivo il cartellino del calciatore dalla Juventus, che manterrà però il diritto di riacquisto in ottica futura. Un affare in via di definizione che potrebbe vedere la luce nei prossimi giorni