Prosegue l'asse Juve-Monza: Salducco e Saio in prestito ai lombardi. Domani la firma

Juventus e Monza continuano nel loro sodalizio di mercato che ha portato alla conclusione di diversi affari sull’asse Piemonte-Lombardia. Mota Carvalho e Marchi la scorsa stagione, l’attaccante Andrea Brighenti in questa sessione (ieri le visite mediche con la Juventus, farà parte del gruppo Under 23 di Zauli) ma non solo.

GIOVANI IN PRESTITO, DOMANI LA FIRMA - I due club hanno infatti perfezionato, secondo quanto raccolto da TMW, anche i prestiti di Valentino Salducco, centrocampista e capitano, e Pietro Saio, difensore, che si aggregheranno all’Under 19 del Monza nel campionato Primavera 2. Entrambi classe 2003 ed entrambi grandi protagonisti della scorsa stagione con la Juventus Under 17 di Pedone che ha collezionato 17 vittorie e un pareggio nel torneo di categoria. Per i due giovani prestito secco in Lombardia con le due società che, in ottimi rapporti, si troveranno a fine anno per discutere del futuro dei due ragazzi valutandone anche il percorso di crescita. La firma è prevista per la giornata di domani.