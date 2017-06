TMW RADIO - Ag. Roberto Insigne: “Piace al Pescara di Zeman, ma non solo”

© foto di Federico Gaetano

Tornerà a Napoli dopo la stagione al Latina, ma Roberto Insigne (23) sarà ceduto nuovamente dal club azzurro per permettere al ragazzo di trovare spazio e continuità altrove. Intercettato da TMW Radio, l'agente Franco Della Monica ha così parlato del futuro del calciatore classe '94: “Roberto ha fatto un ulteriore salto di qualità, anche se noi pensiamo che possa fare di più e diventare importante anche in Serie A. In B piace a diversi club, tra cui il Pescara. Stiamo valutando tante cose, non la categoria ma un tecnico e una società che possano farlo rendere al massimo. Zeman può esaltarlo? C'è stata proprio una richiesta precisa di presidente e allenatore, quindi il Pescara è interessato così come altre società. C'è questa possibilità, noi saremmo ovviamente felici” le parole del procuratore durante la rubrica A tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net.