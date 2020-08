TMW RADIO - Cosenza, Guarascio: "L'obiettivo di Riviere è tornare in Ligue 1"

tmwradio Cosenza, Guarascio: "L'obiettivo di Riviere è tornare in Ligue 1"

Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, nel corso dell'intervento su TMW Radio ha parlato anche del presente e del futuro del suo attaccante Emmanuel Riviere: "Era svincolato ed è arrivato un po' tardi, quindi non si è inserito da subito. Mi ha impressionato il fatto che abbia dei valori e delle capacità che ancora secondo me non ha dimostrato ancora del tutto: come tutti i ragazzi sensibili, l'abbiamo messo nelle condizioni migliori. Un po' come è successo per Asencio... Ho uno staff di giovani che riescono a fare le cose semplici, ed anche le più difficili. Si è inserito quindi in maniera splendida, ora vedremo cosa sarà perché il suo obiettivo è di giocare in prima serie, magari in Francia dove ha i figli".