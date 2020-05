tmwradio Cosenza, Guarascio: "Qualsiasi cosa verrà fuori non rispetta le regole"

Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, ha così parlato nel corso dell'edizione di ieri di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio: "Il rischio rincorsi è concreto, dobbiamo pensare il calcio e la vita nel rispetto delle regole e quelle attuali dicono che una partita la inizi e dura 90 minuti più recupero: alla fine si stabilisce chi vince e chi perde. Se invece un campionato lo fai durare 50 o 60 minuti, ditemi cosa possiamo decretare. Qualsiasi cosa verrà fuori non rispetta le regole, e se queste le facciamo in corso d'opera tutti sono autorizzati a fare i ricorsi. Questo sarà un ulteriore danno per il calcio: i ricorsi ci saranno senz'altro e saranno anche fondati".