TMW RADIO - Cremonese, Giammarioli: "Promozione? Programmiamo per il futuro"

Stefano Giammarioli, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato a TMW Radio:

"Doppia promozione? Il mercato è stato importante, organizzato con una proprietà attenta. Abbiamo costruito una squadra importante con mix di giovani e giocatori esperti. Questa piazza però adesso deve pensare di consolidarsi in Serie B, a partire dalle infrastrutture che stiamo aggiornando. Stiamo programmando oggi un percorso che possa portarci in futuro ad ambire al grande salto. Paulinho? L'ho avuto da avversario quando vincemmo il campionato con il Gubbio. Ci trovammo di fronte un grande talento e mi era rimasto impresso. Avevamo una serie di giocatori ma parlando con il mister, abbiamo deciso di fare un tentativo con lui. Appena hanno saputo che era arrivato in Italia in tanti hanno provato a inserirsi e avevo il timore che potesse saltare tutto, poi però lui ha mantenuto la promessa data e abbiamo chiuso per il suo acquisto".