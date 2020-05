tmwradio Dg Cittadella: "Medici e società devono essere deresponsabilizzati"

Nel suo intervento a TMW Radio, il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, ha parlato anche del punto sollevato dall'Udinese sulla responsabilità civile e penale delle società e dei medici in caso di nuovi positivi: "La cosa è assolutamente da rivedere. Devono deresponsabilizzare sia i medici che le società. Siamo tutti d'accordo nel voler ripartire? Bene, ma deve esserlo anche il calciatore. Siamo tutti responsabili o meno, non può esserci un capro espiatorio, nessuno vorrà farlo. Il mio medico me l'ha detto: è una brava persona, corretta e onesta, ma non può pagare personalmente perché uno ha preso il virus chissà come, non sta né in cielo né in terra".

Ascolta il podcast con l'intervista completa.