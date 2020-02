vedi letture

tmwradio Ds Empoli: "Zurkowski può darci tanto. Ciciretti? Adesso sta crescendo"

Il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, è intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare della sua squadra. Queste le parole su Zurkowski e Ciciretti: "Dal primo mi aspetto un supporto e un sostegno alla squadra: ha qualità importanti, forza e tecnica. Nel sistema di gioco che stiamo attuando può darci tanto. Abbiamo trovato Ciciretti molto motivato: me l’ha trasmessa dalla prima chiacchierata telefonica che abbiamo fatto. Ha visto in Empoli una grande opportunità, anche per mettersi in discussione, e lo sta dimostrando. Viene da un periodo in cui ha giocato poco, all’inizio l’ha un po’ pagato ma adesso sta crescendo".

Clicca sul podcast in calce per ascoltare l'intervista integrale di Pietro Accardi a TMW Radio!