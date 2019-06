TMW RADIO - Juve Stabia, Improta: "Caserta lascia, andrà al Frosinone"

Gianni Improta, club manager della Juve Stabia, ha parlato così a TMW Radio dall'evento "Malafemmena", a Napoli. Queste le parole sulla promozione in Serie B delle Vespe: "Siamo fieri della nostra cavalcata che ci ha permesso di tornare in Serie B, speriamo di poter dimostrare ancora la volontà di far bene e di salvarci".

Senza Fabio Caserta in panchina:

"Purtroppo nelle ultime ore arrivano notizie in questo senso, Fabio approderà a Frosinone. Se così sarà, non posso che augurargli tutto il bene possibile, ha dimostrato tutto quello che sa fare da noi. Penso farà molta strada come tecnico, il dispiacere è enorme ma il calcio è così".

Passando al Napoli, dove intervenire ora sul mercato?

"I ruoli sono individuati da tempo, è normale che la tifoseria si aspetti qualche colpo a sensazione, che possa aumentare il livello di un gruppo già importante e portare una mentalità vincente. James Rodriguez? Parliamo di un calciatore importante, che ha fatto vedere grandi cose in tutte le squadre in cui è stato, uno di quelli che può apportare quel quid in più come mentalità".