TMW RADIO - Salernitana, Coda: "Piazza è da A. Lazio? Ho tre anni di contratto"

Fonte: Milano - Dall'inviato Alessandro Rimi

Intervistato a margine dell'evento 'B-Best Awards Night' a Milano, l'attaccante della Salernitana Massimo Coda ha fatto il punto sulla stagione appena andata in archivio: "La Serie A? Il pubblico la meriterebbe, purtroppo abbiamo pagato un girone d'andata non semplice. Nonostante questo, la stagione resta positiva. Cercheremo di fare meglio l'anno prossimo".

LAZIO E FUTURO - "Vorrei tornare in Serie A, ma ho tre anni di contratto con la Salernitana. Voglio giocarmela sul campo. Quella biancoceleste è un'altra società di Lotito. Fa ovviamente piacere essere accostato a queste squadre, ma per il momento non c'è nulla. Ripeto, ho tre anni di contratto qui e voglio aspettare".

Chiosa sulla finale play-off tra Carpi e Benevento: "A parer mio, la favorita è la squadra di Baroni".