tmw Reggiana, ad un passo Salvatore Pezzella. Arriverà in prestito dalla Roma

Rimane in Emilia cambiando però città Salvatore Pezzella, centrocampista classe 2000 di proprietà della Roma lo scorso anno in prestito al Modena. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore è ad un passo dalla Reggiana neo promossa in Serie B. Anche in questo caso di tratterà di un passaggio in prestito.